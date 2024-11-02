MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü - Son Dakika
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Televizyon

MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü

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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, dış çekim sırasında kaza geçirdi. Börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, hastaneye kaldırıldı. Uşak Tıp Fakültesi'nde ilk müdahalesi yapılan yarışmacının yanık merkezinde tedavi altına alındığı bildirildi.

02.11.2024 09:01  Güncelleme: 09:08
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MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.

YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ

MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Önce Uşak Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Beyza, Çam Sakura Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Soner Şef, yanığın yüzde olduğundan enfeksiyon riski olduğuna dikkat çekti.

MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü

Televizyon, MasterChef, Türkiye, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Televizyon MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ƒ????? ????¸:
    çok eski haber değilmi bu ya 5 16 Yanıtla
  • Emrah Öztürk:
    Nazar değdirdiler şöyle güzel böyle güzel diye diye 16 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beyza sudemin nazarına gelmiş olabilir çok geçmiş olsun 6 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU YARIŞMA TAM BIR GARABET ZATEN 8 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neyine nazar degecek. hayatiniz de hic mi guzel gormediniz ? bu kiza da guzel demek ne bileyim. tamam cirkin de degil allah sahibine bagislasin ama guzel nazar degecek kadar da deil 6 6 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    malovski 5 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    Çokta fifiloloji 4 2 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    kiz saci acik olsaydi acaba yorumlar nasil olurdu) 5 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı:
    Ya Allah aşkına öyle olur mu hiç şekli bozuldu acemi aşçı 3 1 Yanıtla
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