MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.
MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.
Önce Uşak Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Beyza, Çam Sakura Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Soner Şef, yanığın yüzde olduğundan enfeksiyon riski olduğuna dikkat çekti.
Son Dakika › Televizyon › MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü - Son Dakika
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