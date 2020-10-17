Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da başladı.

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, ilçenin turizm ve tarihi anlamda güzide noktalardan biri olduğunu söyledi.

Bu şampiyonanın da ilçenin tanıtımına katkı sunacağına inandığını vurgulayan Yetgin, etkinliğe katılan sporculara başarı diledi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan ise organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de pandemi döneminde spor faaliyetlerini çok özlediklerinin altını çizerek, gerekli kurallara uyularak yeniden bazı etkinliklerin yapılmaya başlandığını kaydetti.

Şampiyonanın ilk gününde 15 ilden 44 sporcu, 14 kilometrelik alanda yarıştı. Master 55, 45 ve 35 yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verildi.

Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur'un da katıldığı organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.