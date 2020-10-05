Masterler Azerbaycan için koştu - Son Dakika

Masterler Azerbaycan için koştu

Adana'nın Kozan ilçesinde master atletler, bayraklarla koşarak Karasis Kalesinde, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a destek verdiler.

Adana'nın Kozan ilçesinde master atletler, bayraklarla koşarak Karasis Kalesinde, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a destek verdiler.

Kozan Masterler Atletizm sporcularından oluşan 15 kişilik grup, Karasis Kalesine doğru Azerbaycan'a destek için 10 kilometrelik koşu gerçekleştirdi. Sporcular tek millet iki devlet sloganları ile kalenin zirvesine çıkarken Azerbaycan bayraklarını göğüslerine asarak Türk bayrağını da kalede dalgalandırdılar.

Sporculardan Hüseyin Çetin, 100 yıl önce Kozan'ın Ermeni ve Fransız işgalinden kurtulmak için mücadele verdiğini belirterek, "Azerbaycan'a destek için Kozan'ın 7 kalesinden biri olan Kararsis Kalesine koşarak tüm dünyaya mesaj vermek istedik" dedi.

Sporculardan Ali Arslan da Ermenistan'ın Fransa'nın arsız bir çocuğu olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan halkının, kardeşlerimizin mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Burada Kilikya devletini kurmaya kalkan Fransız ve Ermeniler şimdi Karabağ'da çekilmiyordu. Biz de Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesine destek vermek için koştuk" diye konuştu.

Kadınların da yer aldığı koşuda sporcular Azerbaycan halkına onlar adına burada Türk bayrağını ve Azerbaycan bayrağını taşımaktan gurur duyduklarını, Azerbaycan'ın haklı mücadelesine tam destek verdiklerini kaydettiler. - ADANA

Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu
Masterler Azerbaycan için koştu

Ermenistan, Azerbaycan, Kozan, Türk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Masterler Azerbaycan için koştu - Son Dakika

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