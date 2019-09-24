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Masterler Turgutlu'da sahaya çıkıyor

57 dakika önce

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan Masterler Futbol Dostluk Turnuvası 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Masterler Turgutlu'da sahaya çıkıyor, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan Masterler Futbol Dostluk Turnuvası 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.


Turgutlu Belediyesi bu yıl Masterler Futbol Dostluk Turnuvasının birincisini düzenlemeye hazırlanıyor. 25-26 Eylül tarihleri arasında Atatepe Sosyal Tesislerinde saat 19.00 ile 22.00 arasında oynanacak olan müsabakalarda Turgutlu Masterler, Kemalpaşa Belediyesi Masterler, Aliağa Masterler ve Salihlispor Masterler takımları mücadele edecek. İlk maç 25 Eylül tarihinde saat 19.00'da Turgutlu Masterler-Kemalpaşa Masterler arasından oynanacak. İkinci maç ise saat 20.30'da Aliağa Masterler ile Salihli Masterler arasında oynanacak. Turnuvanın ikinci günü olan 26 Eylül'da saat 19.00'da ilk gün maçlarının galipleri şampiyonluk için mücadele edecek, saat 20.30'da ise ilk karşılaşmasının mağlupları üçüncülük için sahaya çıkacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın birincisini düzenlenen Masterler Futbol Dostluk Turnuvasına tüm sporseverleri davet ettiğini dile getirdi. - MANİSA

Turgutlu, Futbol, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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