Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi - Son Dakika Spor

Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi

6 saat önce

2020 Snooker Masters, dün oynanan iki karşılaşmayla start aldı.

Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi, System.String[]

2020 Snooker Masters, dün oynanan iki karşılaşmayla start aldı. Gündüz seansındaki maçta son Birleşik Krallık şampiyonu Çinli oyuncu Ding Junhui’nin rakibi Joe Perry’ydi. İkinci maçta ise üç kez Masters şampiyonu Mark Selby, turnuvaya Ronnie O’Sullivan’ın çekilmesi sayesinde katılan Ali Carter ile oynadı.

Junhui, Perry karşısında mutlak favori olarak görülüyordu. Zira son Birleşik Krallık Şampiyonası’nda mükemmel bir oyunla şampiyon olmuştu. Maça Joe Perry’nin aldığı frame ile başladık. İlk altı frame boyunca Perry öne geçti, Junhui onu takip etti ve skor 3-3’ geldi. Sonrasında ise performansını arttıran ve Junhui’yi maçın içine dahil etmeyen bir Perry izledik. 11 frame üzerinden oynanan karşılaşma, Perry’nin 6-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Perry, son iki sezonda da turnuvaya katılamamıştı. Ancak oynadığı son Masters olan 2017 Masters’ta finale dek yükselmişti.

Günün ikinci maçında geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir form durumuna sahip olan, üç kez Masters ve üç kez dünya şampiyonu Mark Selby de turnuvaya veda etti. Selby, Carter karşısında maça pek iyi bir giriş yapamadı. Seans arasında 3-1 geride giden oyuncu, sonrasında üç frame üst üste kazandı ve 4-3 öne geçti. Ancak Carter, o noktadan itibaren üç frame’i de aldı ve maçı 6-4 kazanarak turnuvanın ilk gününde ikinci sürprize imza attı.

Bugün iki ilk tur maçı daha oynanacak. Gündüz seansında, 16:00’da Neil Robertson ile Stephen Maguire; akşam seansında ise 22:00’de Mark Allen ile David Gilbert karşılaşacak. İki maç da Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Birleşik Krallık, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
01:34 La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı - Son Dakika Spor
00:49 Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar - Son Dakika Spor
00:25 Kinsey Wolanski'nin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Spor
00:14 Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
00:09 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 02:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]