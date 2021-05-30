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Masters Reykjavík'de büyük gün! Büyük Final'in adı Sentinels vs Fnatic - Son Dakika

Masters Reykjavík'de büyük gün! Büyük Final'in adı Sentinels vs Fnatic

30.05.2021 12:59
Masters Reykjavík'de büyük gün! Büyük Final'in adı Sentinels vs Fnatic, System.String[]

Masters Reykjavík'de büyük gün geldi çattı. Büyük Final'e adını yazdıran iki ekip Sentinels ve Fnatic'in kıyasıya mücadele edeceği maç bu akşam 8'de! Maçtan önce iki takımın karnesini haberimizde inceliyoruz.

Masters Reykjavík karşılaşmaları başladığı tarih olan 24 Mayıs'dan itibaren VALORANT severlerin heyecanla izlediği karşılaşmalara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden takımların katıldığı VCT 2. Aşama: Masters Reykjavík turnuvasında büyük gün geldi çattı.

Büyük Final karşılaşmasında bir tarafta Amerika'nın en iyisi olarak bu turnuvaya katılmaya hak kazanan Sentinels ekibi ve diğer tarafta da ikinci maçını Sentinels'e karşı oynayıp, kaybedip Alt Tur'a düşen fakat aldığı ardarda galibiyetler ile büyük finale yükselen Fnatic ekibi var.

İsterseniz iki ekibin de Masters Reykjavík turnuvasındaki karnesine bir göz atalım.

Sentinels

VALORANT Champions Tour 2021: Kuzey Amerika 2. Aşama Challengers Final'inde Version1 ekibi ile karşılaşan Sentinels ekibi 5 maçlık bu seriyi 3-0 skoruyla geçmişti. Amerika'nın en iyisi olarak Masters Reykjavík turnuvasında Sentinels Üst Tur'dan turnuvaya girdi.

İlk karşılaşmasında daha önce KRU Esports ile karşılaşmış ve 2-0 kazanmış Fnatic ile oynayan Sentinels, Icebox haritasında 13-11 ve Haven haritasında 13-10 kazanarak rakibini Alt Tur'a göndermeyi başarmıştı.

Daha sonra yoluna Üst Tur'dan devam eden Sentinels ekibi Team Vikings ile eşleşti. Brezilyalı ekip Team Vikings, Sentinels karşısında direnç gösteremedi ve Icebox'ta 13-7, Haven'de ise 13-6 yenildi.

Team Vikings galibiyeti ile Üst Tur Final'inde NUTURN ile eşleşen Sentinels, daha önce turnuvada 2 galibiyet almış NUTURN ekibini bozguna uğratmayı başardı. Team Vikings'den daha kötü bir performans gösteren NUTURN, Bind haritasında 13-5 ve Haven Haritasında 13-4 skorları ile Sentinels ekibine yenik düştü.

Sentinels, NUTURN galibiyeti ile VCT 2. Aşama: Masters Reykjavík'in Büyük Final'ine adını yazdırdı.

Fnatic

Champions Tour Stage 2: EMEA Challengers turnuvasında Büyük Finale çıkan Team Liquid ve Fnatic kıyasıya bir mücadele verdi. 5 maçlık seri şöyle oynandı:

Oyun: Haven haritası - Team Liquid 3-13 Fnatic (0-1)

Oyun: Icebox haritası - Team Liquid 13-7 Fnatic (1-1)

Oyun: Ascent haritası - Team Liquid 13-9 Fnatic (2-1)

Oyun: Bind haritası     - Team Liquid 7-13 Fnatic (2-2)

Oyun: Split haritası     - Team Liquid 13-7 Fnatic (3-2)

EMEA Challengers turnuvasında TL'e kaybederek Masters Reykjavík'de Sentinels ve TL'in bir tur altında başlamaya hak kazanan ekip ilk maçını KRÜ Esports'a karşı oynadı. 13-5'lik Haven ve 13-4'lük Icebox galibiyetleri ile rakibini kolayca geçen Fnatic bir üst turda Sentinels ile eşleşti.

Fnatic ekibi Amerika devi Sentinels'e karşı tüm kozlarını kullandı ve kıyasıya bir mücadele yaşandı. Icebox'ta 13-11 ve Haven'de 13-10 skorlar ile Sentinels ekibi Avrupalı rakibinin karşısında galibiyete uzanan taraf oldu. Bu maç ile birlikte Fnatic ekibi Alt Tur'a düştü.

Alt Tur 2'de X10 Esports ile eşleşen Fnatic, Tayland'lı rakibi karşısında Icebox haritasında 13-4 ve Haven haritasında 13-9 skorlar ile rahat bir galibiyet aldı.

Bir üst turda Amerika'nın Sentinels'den sonraki en iyi takımı olarak turnuvaya gelen Version1 ile karşılaşan Fnatic rakibi karşısında biraz zorlansa da Icebox haritasında  14-12 ve Ascent haritasında 13-6 skorlarıyla galibiyete uzandı.

Bu galibiyet ile birlikte Alt Tur'dan yoluna devam eden Fnatic, Team Liquid ile eşleşti. Rekabetin üst düzeyde olduğu 3 maçlık seride 2-0 kazanan ekip Fnatic oldu. Fnatic, Bind ve Ascent haritasını 13-10 kazanarak rakibini turnuvadan eledi.

Alt Tur Final'inde Koreli Ekip NUTURN ile eşleşen Fnatic 3 maçlık seride 2-1 kazandı. Fnatic Bind haritasında 13-8'lik skor ile durumu 1-0'a getirdi. NUTURN ekibi 2. Harita olan Ascent'de ilk yarıda aldığı ardarda raundlar ile yarıyı 8-4 bitirdi ve ikinci yarıda da performansını sürdürerek 13-8 kazandı. 3. Haritaya uzayan karşılaşmada son harita Haven'da Fnatic ekibi, NUTURN'u 13-8 mağlup etti.

Alt Tur Final'inde NUTURN'a karşı aldığı galibiyet ile Fnatic, turnuvadaki ikinci maçında yenik düştüğü Amerikalı ekip Sentinels ile birlikte adını büyük finale yazdırmayı başardı.

İki takımda da yıldız oyuncuların bulunduğu bu karşılaşma bugün saat 20: 00'da başlıyor. Bakalım Amerika'nın en iyisi Sentinels ile karşı karşıya gelen ve TL'e karşı aldığı galibiyet ile Avrupa'nın en iyisi haline gelen Fnatic ekibinin karşılaşmasında kim galip gelecek?

Karşılaşmayı aşağıda bulunan linklerden izleyebilirsiniz.

Ayrıca Twitch üzerinde turnuvayı canlı izleyen yayıncılar ile birlikte bu maçı izleme şansına sahipsiniz. Ülkemizden ve bu turnuvayı kendi kanallarında canlı yayınlıyorlar.

Masters Reykjavík'de büyük gün! Büyük Final'in adı Sentinels vs Fnatic

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Lirası, oyunlar, Mayıs, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Masters Reykjavík'de büyük gün! Büyük Final'in adı Sentinels vs Fnatic - Son Dakika


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