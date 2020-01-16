Masters’ta çeyrek final zamanı | Eşleşmeler ve maç takvimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Masters’ta çeyrek final zamanı | Eşleşmeler ve maç takvimi - Son Dakika Spor

Masters’ta çeyrek final zamanı | Eşleşmeler ve maç takvimi

6 saat önce

Snooker’da son yılların en çok sürpriz yaşanan büyük turnuvalarından birine şahit oluyoruz.

Masters’ta çeyrek final zamanı | Eşleşmeler ve maç takvimi, System.String[]

Snooker’da son yılların en çok sürpriz yaşanan büyük turnuvalarından birine şahit oluyoruz. Son dünya ve Masters şampiyonu Judd Trump, üç kez dünya ve Masters şampiyonu Mark Selby, son Birleşik Krallık şampiyonu Ding Junhui, 2018 Masters şampiyonu Mark Allen; turnuvaya ilk maçlarında veda ettiler. Seri başı olan sporculardan yalnızca John Higgins ve Kyren Wilso yoluna devam edebildi.

Çeyrek final maçları bugün başlıyor. Dört maçlık program şu şekilde:

16 Ocak Perşembe

16:00 | Shaun Murphy - Joe Perry

22:00 | Ali Carter - John Higgins

17 Ocak Cuma

16:00 | Stephen Maguire - David Gilbert

22:00 | Kyren Wilson - Stuart Bingham

Yarı final maçları cumartesi, final maçı ise pazar günü oynanacak. Bir yarı finalde Shaun Murphy - Joe Perry maçının galibi ile Ali Carter John Higgins maçının galibi; diğer yarı finalde ise Stephen Maguire - David Gilbert maçının galibi ile Kyren Wilson - Stuart Bingham maçının galibi oynayacak.

İlk turda olduğu gibi çeyrek final ve sonrasında da tüm maçları Eurosport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Birleşik Krallık, Donald Trump, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:14 
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