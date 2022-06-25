Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu

25.06.2022 19:57
Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu

Tayland'da mastürbasyon yaptığı esnada cinsel organına idrar yolundan boncuklardan oluşan bir zincir sokan adam, uyandıktan hemen sonra hastaneye koştu. Şaşkına uğrayan doktorlar, ameliyatla cinsel organı açarak çıkartabildi.

Tayland'da otuzlu yaşlarda olduğu belirtilen bir kişi, mastürbasyon yaptığı sırada orgazm olmak için penisinin içine boncuklardan oluşan bir zincir sıkıştırdı. Mastürbasyon sonrası hemen uykuya dalan adam, şiddetli bir acı ile uyandıktan sonra kendisine zarar verme korkusundan dolayı zinciri çıkaramadı.

DOKTORLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Aşırı acı ve cinsel organda elektriklenme şikayeti ile Taipei Tıp Fakültesi hastanesine giden adamın röntgenini çeken doktorlar, cinsel organındaki zinciri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doktorlar aletle zinciri çıkarmaya çalıştı fakat başarısız olunca ameliyatla cinsel organı açıp zinciri çıkardı.

YAŞADIĞI GERGİNLİK NEDENİYLE İDRAR YOLU DARALMIŞ

Ameliyatı yapan doktor Gao Weichang, zinciri adamın kendisini çıkarmaya çalışmış olsa büyük ihtimalle idrar yolunu parçalayacağını ifade etti. Öte yandan Gao, normal şartlarda zincirin kendiliğinden dışarı çıkması gerektiğini fakat hastanın yaşadığı şiddetli gerginlik nedeniyle idrar yolunun daraldığını bu nedenle zincirin sıkıştığını söyledi. Ameliyatı başarılı geçen hastanın durumunun iyiye gidiyor.

YORUMLAR
500

Tayland, Cinsellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 20:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement