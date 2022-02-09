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Maşukiye kavşağıyla trafik rahatlatacak - Son Dakika

Maşukiye kavşağıyla trafik rahatlatacak

09.02.2022 10:35
Maşukiye kavşağıyla trafik rahatlatacak

Büyükşehir tarafından Kartepe Maşukiye'nin merkezinde yapılacak kavşak düzenlemesi için kesin proje hazırlanması çalışmalarına başlandı

Kış ayları başta olmak üzere yılın her dönemi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan Maşukiye'nin merkezinde yapılacak kavşak düzenlemesiyle trafiği rahatlatma ve parklanma konusunda iyileştirme yapılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sahaya uygulanacak kesin proje çizim çalışmalarına başlandı.

M. AKİF ERSOY CADDESİNDE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kartepe'nin zirvesine, turizm tesislerine ve kayak merkezine erişimleri sağlayan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yeni yapılacak düzenlemeler ile birlikte sıkışık bir hizmet alanı içerisinde yaşanan erişim problemlerinin giderilmesi, düzensiz ve yoğun parklanmalardan kaynaklanan otopark sorununun çözülmesi ve ana yol üzerinde yaşanan trafik güvenliği problemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

OTOPARK ALANI YAPILACAK

Ana yol üzerinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sola dönüş yapan araçların güvenle bekleyebileceği dönüş cepleri oluşturulacak. Mehmet Akif Ersoy Caddesine giriş ve çıkışları sağlayacak kavşak noktaları ayrıştırılarak yaşanacak kesişmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 47 araçlık 4'ü engelli park yeri olmak üzere otopark alanı oluşturulacak. Aynı zamanda caddede 23 çapraz, 16 da yatay olmak üzere 39 aracın kısa süreli parklanma yapabileceği yol kenarı park cepleri oluşturacak.

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Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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