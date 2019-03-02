Maşuklu Mahallesi'ndeki Sondaj Kuyusunda Bakım Onarım Yapıldı
1 saat önce
HATSU, sondaj yapılan bölgelerde oluşan eksikliklerin giderilmesi adına modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Su ihtiyacı bulunan bölgelerde yapılan sondaj çalışmalarının Hatay genelinde devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, 5 yıl içerisinde toplamda 217 adet sondaj çalışmasının faaliyete geçirildiğini ve sorunların çözüme kavuştuğunu aktardı.
Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'nde bulunan saniyede 40 litre su iletimi sağlayan sondaj kuyusunda bakım ve onarım çalışması yapan HATSU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, arızalanan dalgıç pompayı yenileyerek su iletiminin tekrardan düzene girmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
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