Son Dakika Haberleri: "Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk"
Son Dakika Güncel 'Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk'

"Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk"

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını diledi.

Erbaş, Muğla'daki programı kapsamında Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Erbaş, "Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı uhdesinde mücadele eden Mehmetçiğimize, şanlı ordumuza zafer diliyorum. Rabb'im yardımcıları olsun. Şehit olan bir askerimiz ve vatandaşlarımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Terör örgütlerinin masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını bu şekilde görmüş olduk. Zaten öteden beri hep bunu yapıyorlardı." dedi.

Harekatın en kısa zamanda zaferle tamamlanmasını dileyen Erbaş, "İnşallah terör örgütlerinin sonu gelir. Millet olarak bunun mücadelesi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı - Lindsey Graham: Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör kimdir,...
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Masum insanlara nasıl acımadan kıydıklarını görmüş olduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]