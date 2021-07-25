Elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen köpek tedavi edildi

Mersin'de elektrikli bisikletin arkasında sürüklenerek eziyet edilen ve vücudunun bir çok bölgesinde yaralar oluşan köpek, belediyenin hayvan bakımevinde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu

MERSİN - Mersin'de bir kişinin elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Köpeğe "Masum" adını veren veteriner hekimler, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alınan köpeğin, 12 Temmuz tarihinde kaydedilen ve sosyal medyada yer alan yaralanma anına ait görüntüler tüm Türkiye'de tepki uyandırdı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana gelen olayı bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir kişinin, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği ana dair görüntüler sosyal medyada ve basında yer buldu. Görüntüleri kaydeden sürücünün ihbarda bulunması üzerine şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, cep telefonu görüntüleri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvana eziyet etmekten bin 33 lira cezai işlem uyguladı.

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Yaralı köpek Hayvan Durum İzleme polisi eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi. Tedavisi ve bakımı yapılan yaralı köpek yeniden ayağa kalkıp kendisine ayrılan bölümde yürümeye ve koşmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, getirildiği anda köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, "HAYDİ polislerimiz bize tutanakla teslim etti. Köpeğimiz elektrikli bisikletin arkasından sürüklenmiş, yaralar almış ve bu yaralar neticesinde nekrotik odaklarla deri lezyonları oluşmuş. Geldiğinde göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavileri uygulayarak köpeğimizi tedaviye başladık. Derilerin üzerlerinde nekrotik odaklar, tüylerinde dökülmeler ve göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavisi yaparak bu deri lezyonlarını sönümlemeye çalıştık" dedi.

"İsmini 'Masum' koyduk"

Köpeğe koydukları "Masum" isminin sebebine de değinen Bebek, "Bize çok halsiz bir şekilde gelmişti. Çok da masum bir şekilde geldi. Biz de ismini 'Masum' koyduk. Şu anda tedavisi iyi aşamada. Sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyenlerden bu canlarımıza iyi bakmalarını bekliyoruz" diye konuştu.