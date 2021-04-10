Hürriyet'e konuşan İlayda Alişan, "Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden..." diyerek yürekleri dağladı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Çukur', 'Şampiyon', 'Serçe Sarayı' ve 'Gönül Hırsızı' gibi projelerden tanıdığımız İlayda Alişan'ın gerçek mesleği de ortaya çıktı. Güzel oyuncunun İstanbul'da özel bir üniversitede Moda ve Tasarım bölümünden mezun olduğu ortaya öğrenildi. İlayda Alişan'ın modacı yönünü ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşadılar.

1996 doğumlu İlayda Alişan'ın özel hayatı da merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncunun hayatında şu sıralar kimse yok.