Masumiyet dizisi final mi yapıyor?
05.05.2021 20:01
Reyting yarışına fırtına gibi bir giriş yapan Masumiyet dizisi için şoke eden bir karar alındı. Yayınlandığı ilk haftalarının ardından düşüşe geçen Masumiyet dizisinin erken final yapıp yapmayacağına bugün yayınlanacak bölüm sonrası karar verilecek.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisinin kaderi bu akşam netleşiyor. Gold Film imzalı dizi bu nedenle bayram haftasında ekrana gelmeyecek. Bu akşam ekrana gelecek bölümün reytingine göre final senaryosunun yazılıp yazılmayacağına karar verilecek. Reytingler düşük olduğu takdirde erken final yazılacak, eğer iyi olursa dizinin devam etmesine karar verilecek.
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