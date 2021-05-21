Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi bu hafta final yapıyor. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken diziye Hülya Avşar'a uygulanan filtreler damga vurmuştu.

YÜZÜNÜ KAĞITLA KAPATIP POZ VERDİ

Dizinin final fragmanının yayınlanmasının ardından Tolga Güleç'ten eğlenceli bir paylaşım geldi. Yüzüne bir kağıt kapatarak poz veren Güleç, Hülya Avşar'a uygulanan ve sosyal medyada günlerce konuşulan filtreyi tiye aldı. Verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu yazdı.

HÜLYA AVŞAR'A UYGULANAN FİLTRE GÜNDEM OLMUŞTU

Masumiyet dizisinin başrol oynayan Hülya Avşar'a bir filtre uygulanmış ve burnu dahi görünmez hale gelmişti. Avşar'ın o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve Harry Potter serisindeki 'Lord Voldemort' karakterine benzetilmişti.