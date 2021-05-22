Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve Ertuğrul Postoğlu'nun paylaştığı Masumiyet dizisinin setinde eğlenceli anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncuları, çekimlerden geriye kalan sırada göbek atıp kurtlarını döktü.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Kadına şiddeti konu alan Masumiyet dizisinin oyuncularından Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu ve Deniz Işın, çekim arasında müziği duyunca kendinden geçti. Oldukça keyifli oldukları görülen oyuncular karşılık göbek attı. Performansıyla alkış toplayan oyuncuların o anları da set çalışanları tarafından kayda alındı.

DİZİ FİNAL YAPIYOR

Başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisi bu hafta yayınlanacak 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor