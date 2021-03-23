Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den çarpıcı itiraf!
23.03.2021 20:56
Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve İlayda Alişan ile birlikte rol aldığı Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tütüncü, kendisine gelen eleştirilere bakın nasıl cevap verdi...
Snob Magazin'in haberine göre; Serkay Tütüncü, dizide kötü karakteri canlandırması nedeniyle sosyal medyada sıkça eleştiriliyordu.& ;Ünlü oyuncu gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.& ;
'TEPKİLER AZALDI'
Tütüncü, "İlk başlarda çok fazla tepki vardı. Son bölümle birlikte tepkiler azaldı" dedi.
TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Bu arada yakışıklı oyuncunun şık ve sportif giyim tarzı dikkat çekti.& ;
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