Masumiyet Müzesi, 17 Eylül’de yeni bir programa imza atıyor
5 dakika önce
Video sanatının önemli isimlerinden Grazi Toderi ve Orhan Pamuk'un dört yıl süren ortak çalışması "Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars", 17 Eylül'den itibaren Masumiyet Müzesi'nde görülebilecek.
Video sanatının önemli isimlerinden Grazi Toderi ve Orhan Pamuk'un dört yıl süren ortak çalışması "Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars", 17 Eylül'den itibaren Masumiyet Müzesi'nde görülebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10
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