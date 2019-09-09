Son Dakika Haberleri: Masumiyet Müzesi, 17 Eylül’de yeni bir programa imza atıyor
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Masumiyet Müzesi, 17 Eylül’de yeni bir programa imza atıyor

5 dakika önce

Video sanatının önemli isimlerinden Grazi Toderi ve Orhan Pamuk'un dört yıl süren ortak çalışması "Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars", 17 Eylül'den itibaren Masumiyet Müzesi'nde görülebilecek.

Masumiyet Müzesi, 17 Eylül’de yeni bir programa imza atıyor, System.String[]

Video sanatının önemli isimlerinden Grazi Toderi ve Orhan Pamuk'un dört yıl süren ortak çalışması "Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars", 17 Eylül'den itibaren Masumiyet Müzesi'nde görülebilecek.

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 
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