Son Dakika Haberleri: Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında korkutan yangın - Son Dakika

Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında korkutan yangın

6 saat önce

Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında korkutan yangın, System.String[]

Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.


Yangın, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak Çıkmazı'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, müzenin bodrum katındaki jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalelerin sonucunda yangın, müze bölümüne sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müze içerisinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Masumiyet Müzesi, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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