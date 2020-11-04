Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Türkiye'ye yasa boğan depremde 100'den fazla insan hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

"KALPLERİMİZ, DUALARIMIZ SİZİNLE"

Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir" ifadeleri kullanıldı.