Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek ayrılık iddiası!

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi.& ; Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle her hafta dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han ve İnci arasındaki ayrılık rüzgarları damga vurdu.



