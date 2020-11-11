Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor - Son Dakika

Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor

11.11.2020 07:29

Dün akşam 9. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahneler yer aldı. Han, sırlarını çözmeye çalışan İnci'ye kardeşi Gülben'in idrarını kaçırdığı çarşaflarla dolu çöp eve götürerek ailesinin herkesten sakladığı bir sırrı açıkladı.

Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi yine Twitter'da gündem oldu.

SAFİYE VE GÜLBEN BİRBİRİNE GİRDİ

Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Gülben'in kavgası damga vurdu. Evlilik hayalleri kurduğu Esat'ın kendisini sevmediği söylemesi üzerine Gülben büyük bir yıkım yaşadı. O anlara şahit olan Safiye ise Gülben'i zorla eve götürdü ve annesinin yıllar önce kendisine yaptığı gibi bağırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor

Çılgına dönen Safiye, Gülben'in çok sevdiği aşk romanlarını camdan dışarı attı. Gülben ise annelerinin kıyafetlerini sokağa attı. İkili arasındaki kavgaya o anda sokakta olan İnci de şahit oldu.

Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor

HAN, SIRLARINDAN BİRİNİ AÇIKLADI

Han ise radikal bir karar alarak, artık İnci'ye ailesiyle ilgili gerçekleri söylemeye karar verdi. Han, yıllardır çöp ev olarak kullandıkları dairenin kapısını açarak İnci'ye gösterdi. "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu ne biliyor musun İnci? Bu benim hayatım işte. Hoş geldin" diyen Han, İnci'ye büyük bir şok yaşattı.

Öte yandan apartman içinde Han ve İnci'yi takip eden Safiye, çöp evin kapısının açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Yayınlandığı her bölümle Twitter'da gündem olan Masumlar Apartmanı, Han'ın İnci'ye gerçekleri gösterdiği anlar da yeniden çok konuşulmaya başlandı. Dizi için Twitter'da "Soluksuz izlediğim bir bölüm oldu" yorumları yapıldı.

Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor
Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor
Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor
Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor

Evlilik, Twitter, Han, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor - Son Dakika Magazin


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