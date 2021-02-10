Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluk aşkı ve hayatını değiştiren kişi olan Naci, yıllar sonra geri döndü. Henüz Safiye'ye söylemese de kısa bir ömrü kalan Naci'nin tek amacı Safiye'yi kurtarmak, ona tekrar hayat vermek. Peki, Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci di·zi·den ayrılıyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NACI ÖLDÜ MÜ? MASUMLAR APARTMANI NACİ DI·ZI·DEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tansel Öngel, 4 Eylül 1976 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Tansel Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı ve hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil oldu). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırdı Masumlar Apartmanı'nda ise Naci karakterini can vermektedir.