Masumlar Apartmanı'nda değişim rüzgarı esmeye devam ediyor! - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda değişim rüzgarı esmeye devam ediyor!

14.02.2022 10:41
Masumlar Apartmanı'nda değişim rüzgarı esmeye devam ediyor!

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 8 Şubat'ta yayınlanacak olan 57. bölümünde çok önemli olaylara şahitlik edeceksiniz. İkinci sezonu devam eden dizide, geçmişin gölgesinden sıyrılmaya başlayan Safiye ile Gülben kardeşlerim değişim için attığı sürpriz adımlar izleyenleri de heyecanlandıracak.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak:

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, "çöplüğe" gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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Kaynak: Bültenler

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