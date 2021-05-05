Masumlar Apartmanı'nda gerçekler aydınlanıyor! Safiye, Naci hakkındaki gerçeği anladı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler aydınlanıyor! Safiye, Naci hakkındaki gerçeği anladı

05.05.2021 09:53

Reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Esat, Gülben'e ''Kız arkadaşım olur musun?'' teklifinde bulunup öptü. Bölümün sonuna doğru ise Han, Naci'yi kazan dairesinden çıkarınca babasına yakalandı. Klarnet seslerini işiten Safiye ise, Naci'nin kazan dairesinden çıkmasıyla gerçekleri öğrendi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Gülben ve Esat arasında yeni bir aşk başlarken Safiye, Naci'nin yerini öğrendi.

ESAT'TAN GÜLBEN'E İLAN-I AŞK

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat, Gülben'i yemeğe çıkardı. İnci'nin zorlamasıyla Han da yardım etti ve Safiye'ye hep birlikte yemeğe gittiklerini söyleyerek Gülben'i evden çıkardı. Esat ise yemekte Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" dedi. Yıllardır Esat'a aşık olan Gülben ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hatta Esat, evin önünde Gülben'i ilk defa yanağından öptü.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

SAFİYE, NACİ'NİN KAZAN DAİRESİNDE OLDUĞUNU ANLADI

Han'ın zorla kazan dairesinde tuttuğu Naci ise kızı için tedavi olmayı kabul etti. Han, Naci'yi doktora götürmek için postacı kılığıyla apartmandan çıkarmak istedi. Ancak o sırada aşağıya inen babası Hikmet, Naci'yi gördü. Hikmet tekrar eve çıkınca ise Naci'yi gördüğünü Safiye'ye söyledi. Safiye'nin de apartman girişine inmesiyle Han, Naci'yi apar topar tekrar kazan dairesine soktu. Ancak Han kapıyı kilitlemeye fırsat bulamadı.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

Naci ise Safiye'nin sesini duyunca klarnetiyle en sevdikleri şarkıyı çalmaya başladı. Müziği duyan Safiye büyük şok yaşadı ve Naci'nin kazan dairesinde olduğunu anladı.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler aydınlanıyor! Safiye, Naci hakkındaki gerçeği anladı

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda gerçekler aydınlanıyor! Safiye, Naci hakkındaki gerçeği anladı - Son Dakika Magazin


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