Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

05.05.2021 07:26
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı, System.String[]

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Esat, Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" teklifinde bulunarak öptü. Bölümün sonunda ise Han, doktora götürmek için Naci'yi kazan dairesinden çıkarınca babasına yakalandı. Sesler üzerine aşağı inen Safiye, Naci'nin kazan dairesinden kendisine klarnet çalmasıyla gerçekleri öğrendi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Gülben ve Esat arasında yeni bir aşk başlarken Safiye, Naci'nin yerine öğrendi.

ESAT'TAN GÜLBEN'E İLAN-I AŞK

Masumlar Apartmanı son bölümde Esat, Gülben'i yemeğe çıkardı. İnci'nin zorlamasıyla Han da yardım etti ve Safiye'ye hep birlikte yemeğe gittiklerini söyleyerek Gülben'i evden çıkardı. Esat ise yemekte Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" dedi. Yıllardır Esat'a aşık olan Gülben ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hatta Esat, evin önünde Gülben'i ilk defa yanağından öptü.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

SAFİYE, NACİ'NİN KAZAN DAİRESİNDE OLDUĞUNU ANLADI

Han'ın zorla kazan dairesinde tuttuğu Naci ise kızı için tedavi olmayı kabul etti. Han, Naci'yi doktora götürmek için postacı kılığıyla apartmandan çıkarmak istedi. Ancak o sırada aşağıya inen babası Hikmet, Naci'yi gördü. Hikmet tekrar eve çıkınca ise Naci'yi gördüğünü Safiye'ye söyledi. Safiye'nin de apartman girişine inmesiyle Han, Naci'yi apar topar tekrar kazan dairesine soktu. Ancak Han kapıyı kilitlemeye fırsat bulamadı.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

Naci ise Safiye'nin sesini duyunca klarnetiyle en sevdikleri şarkıyı çalmaya başladı. Müziği duyan Safiye büyük şok yaşadı ve Naci'nin kazan dairesinde olduğunu anladı.

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı
Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin kazan dairesinde tutulduğunu anladı - Son Dakika Magazin


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