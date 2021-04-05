"Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak! - Son Dakika

"Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak!

05.04.2021 09:23

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 6 Nisan Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir

Masumlar Apartmanı, Trt 1, Nisan, Salı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin 'Masumlar Apartmanı' nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak! - Son Dakika Magazin


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