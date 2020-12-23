Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 15. yeni bölümüne Safiye'nin değişimi damga vurdu.

Han ve Gülben, ablalarının Naci'yle olan fotoğraflarını hala sakladığını görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Han, bir bahaneyle Safiye'yi üst kata çıkardı. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük şok yaşadı.

SAFİYE, NACİ'NİN AŞKINA KARŞILIK VERDİ

Mahalleden gitmeye hazırlanan Naci ise son defa karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi. Final sahnesinde ise Safiye herkesi şaşırttı. Annesinin hayalini susturan Safiye, çizdiği kuş resmini cama yapıştırarak Naci'ye mesaj yolladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başladı. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı ve Naci'yi mahalleden kovdu. Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsınca. İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. Gülben ise ablası ve Naci'nin arasındaki bağı çözmeye çalıştı.