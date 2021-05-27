Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

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Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı, salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

DİZİDEN AYRILACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

İddianın ardından Farah Zeynep Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.