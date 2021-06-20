Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğratan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun bir süre kullandığı mavi saçlarında değişikliğe giderek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü isim çok konuşulan mavi saçlarına veda etti. Sekiz saate yakın kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı. Güzel oyuncu, Eylül ayı içerisinde de saçlarında değişiklik yapmayı planladığını söyledi.
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşımlar:
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