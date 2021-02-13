Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 22. yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'nin Naci'ye olanlardan dolayı Han'dan şüpheleniyor. İnci, Han'a Naci'yi ölümle tehdit ettiğini ve ardından bu şekilde bulunmasının garip geldiğini söylüyor.
Diğer yandan ise Naci'yi kanlar içinde hastaneye kaldırılırken gören Safiye ise yine yıkılıyor. Umutlarını yeniden kaybeden Safiye, annesinin hayalinin suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
İnci ise Han'ın Naci'ye bir şey yaptığından şüpheleniyor. Diğer yandan yine gece çöplüğe giden Han ise vitrin mankeniyle konuşurken Esra'ya yakalanıyor.
Son Dakika › Magazin › Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor - Son Dakika Magazin