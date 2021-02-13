Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor

13.02.2021 08:20

Salı günü akşamları büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Naci'nin öldüğünü düşünen Safiye, büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan çöp toplamaya çıkan Han, İnci'nin en yakın arkadaşı Esra'ya yakalanıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 22. yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

SAFİYE YİNE YIKILIYOR

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'nin Naci'ye olanlardan dolayı Han'dan şüpheleniyor. İnci, Han'a Naci'yi ölümle tehdit ettiğini ve ardından bu şekilde bulunmasının garip geldiğini söylüyor.

Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor

Diğer yandan ise Naci'yi kanlar içinde hastaneye kaldırılırken gören Safiye ise yine yıkılıyor. Umutlarını yeniden kaybeden Safiye, annesinin hayalinin suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor

HAN, İNCİ'YE YAKALANIYOR

İnci ise Han'ın Naci'ye bir şey yaptığından şüpheleniyor. Diğer yandan yine gece çöplüğe giden Han ise vitrin mankeniyle konuşurken Esra'ya yakalanıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor
Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor
Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor
Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor

Masumlar Apartmanı, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Salı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor - Son Dakika Magazin


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