Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?

09.04.2021 07:28
Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?, System.String[]

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçiren Han'ın kazan dairesinde tuttuğu kişiye gazoz ve kitap götürmesi dikkat çekiyor. Kazan dairesine inen Esra'nın Esat diye bağırması da akıllara Han'ın sakladığı kişinin Esat olduğunu getirdi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han, defterini karıştırdığı doktorun kendi hakkında yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.

KAZAN DAİRESİNDEKİ KİŞİ NACİ Mİ ESAT MI?

Bunların yanı sıra Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor. Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra'nın kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sürekli Safiye'nin aklına giren annesi hem Gülben'den hem Neriman'dan hem de Baba'nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye'yi mesul tutuyor. İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alarak kendisini banyoya kilitler. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?
Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi?

Masumlar Apartmanı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Esat ya da Naci mi? - Son Dakika Magazin


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