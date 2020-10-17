Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

İnci'nin annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için yıllardır görüşmediği babası, Han'ın ofisine geliyor. İnci'nin babası "Bir kuru nikahla olmaz damat bey" derken yaptığı hareketlerle Han'ı sinirlendiriyor.

"İNCİ'NİN BABASINI MI ÖLDÜRDÜ?"

İnci ise daha sonra görüştüğü Han'a "Bazen beni çok korkutuyorsun" diyor. Fragmanda gece yarısı kılık değiştirerek bir çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında battaniyeye sarılı bir kişinin olması ise akıllara 'Han İnci'nin babasını mı öldürdü?' sorusunu getiriyor.

Öte yandan ise Gülben, küvette bağırarak kardeşini yıkayan ablasına ilk defa karşı çıkarak bağırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır.

Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.