Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

17.10.2020 08:44

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 6. yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. İnci'nin babasının hareketleri Han'ın sakladığı yüzünü ortaya çıkarıyor. İnci, Han'ın babasına zarar vermesinden korkarken, Han'ın arabasının bagajında hareketsiz halde yatan biri görünüyor.

İnci'nin annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için yıllardır görüşmediği babası, Han'ın ofisine geliyor. İnci'nin babası "Bir kuru nikahla olmaz damat bey" derken yaptığı hareketlerle Han'ı sinirlendiriyor.

"İNCİ'NİN BABASINI MI ÖLDÜRDÜ?"

İnci ise daha sonra görüştüğü Han'a "Bazen beni çok korkutuyorsun" diyor. Fragmanda gece yarısı kılık değiştirerek bir çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında battaniyeye sarılı bir kişinin olması ise akıllara 'Han İnci'nin babasını mı öldürdü?' sorusunu getiriyor.

Öte yandan ise Gülben, küvette bağırarak kardeşini yıkayan ablasına ilk defa karşı çıkarak bağırıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır.

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

Han, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? - Son Dakika Magazin

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