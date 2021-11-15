Masumlar Apartmanı'nın gizemli ismi kim? - Son Dakika

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 16 Kasım'da ekrana gelecek olan 47. bölümünden yeni fragmanında diziye başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Diziye yeni katılan Ceylan ile Han yıllar sonra ilk defa karşı karşıya gelecek. Ceylan'ı en son Kırmızı Oda ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde izlediğimiz Aslıhan Gürbüz canlandırıyor.

DÜŞEN REYTİNGLER SONRASI YENİ OYUNCU

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle büyük övgü toplayan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı dizisinin düşen reytinglerine iyi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve 47. bölümü ile ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü izleyicide merak uyandırdı.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Babası Eskişehir Seyitgazilidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşındılar. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı ve "Bir Bulut Olsam" dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

2010 yılından 2012 yılına kadar atv'de yayınlanan Türk sitcom "Yahşi Cazibe" dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde yer aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve'ye hayat verdi. En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandırdı. Bir süre önce Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Son yıllarda üst üste ameliyatlar geçiren oyuncu, zeytincilik de yapıyor.