Üye Girişi
Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı

15.09.2021 09:47

Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı, izleyicileri duygulandırdı. İnci'nin ölümünden sonra yıkılan Han'ı oynayan Birkan Sokullu'nun başarılı performansı Twitter'da trend olurken "Ağlamaktan içim dışıma çıktı" yorumları geldi.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni sezon 38. bölümüyle ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen yeni bölümüne Birkan Sokullu'nun oyunculuğu damga vurdu.

RÜYA, HAN'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Sezon finalinde İnci karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş ve Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Şenolsun, dizide Han'ın kaderini değiştirecek olan Rüya karakterini canlandırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı

RÜYA, APARTMANA TAŞINDI

Han ve Rüya'nın yolları bir otelde kesişti. Aynı zamanda Esra'nın da kuzeni olan Rüya, Han'ın yaşadıklarını öğrenince hayatına girmeye karar verdi. Dizinin final sahnesinde ise Rüya'nın Han ve ailesinin yaşadığı apartmana taşındığı görüldü.

Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı

BİRKAN SOKULLU, OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

İnci ve bebeğinin ölümüyle yıkılan ve aylarca hastanede tedavi gören Han'ın yaşadıkları ve evine geri döndüğü sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Birkan Sokullu, Twitter'da da trend oldu. Oyuncu için "Oynamadın resmen sahneyi yaşadın" yorumları yapıldı.

İşte Birkan Sokullu için yapılan bazı yorumlar...

Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı

Gülseren Budayıcıoğlu, Birkan Sokullu, Twitter, Rüya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı 10:04 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı 28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü 09:49 28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor 09:45 BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 09:26 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri 08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri
Davutoğlu'na sorulan 07:24 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı 23:57 Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Son Dakika Haberleri
10:04 Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı
10:03 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı
09:47 Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı
09:46 Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu
09:45 BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor
09:40 Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil
09:26 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı
08:42 Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor
08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri
08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı
Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, "Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz" dediği iddia edildi         
10:20
Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor         
10:06
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı         
10:04
Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu         
09:46
Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil         
09:41
Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor         
08:43
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler         
07:44
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 10:24:22. #1.13#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement