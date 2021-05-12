Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 33. bölümüyle ekrana geldi. Esat ve Gülben arsında başlayan ilişki izleyicileri mutlu ederken Safiye ise yaptığıyla izleyicilere adeta sürpriz yaptı.

SAFİYE, NACİ'YE SARILDI

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci, Han'ın götürdüğü hastaneden kaçmayı başardı. Han ise Naci'nin her şeyi İnci'ye de anlatacağını düşünerek büyük üzüntü yaşadı. Naci ise uzun bir aradan sonra apartmana gelerek Safiye'nin karşısına çıktı. Naci'yi karşısında gören Safiye gözyaşlarına boğuldu ve hiç düşünmeden Naci'ye sarıldı.

HAN'DAN SAFİYE'YE OYUN

Han, uzun süredir kazan dairesinde sakladığı Naci'yi kimseden göstermeden apartmandan çıkarıp hastaneye götürmek istedi. Ancak Safiye'nin aşağı inmesiyle panikleyen Han, Naci'yi tekrardan kazan dairesine soktu. Safiye'nin sesini duyunca klarnetini çıkaran Naci, ikisinin şarkısını çalmaya başladı.

Uzun zamandır haber alamadığı Naci'nin klarnet sesini duyan Safiye ise büyük bir şok yaşadı. Ancak Han, Safiye'ye o sesi sadece sen duyuyorsun diyerek kriz geçirdiğini ima etti. Yaşadıklarından sonra delirmeye başladığını düşünen Safiye ise büyük bir yıkım yaşadı.

Bir yandan başına bela olan Anıl'la uğraşan Han, İnci ile her şeyden uzaklaşmak için şehir dışında mini bir tatile çıktılar. Ancak Han'ın aklı ailesi ve yaşadıklarından dolayı oldukça karışıktı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Aylarca Safiye ve Naci'nin kavuşmasını bekleyen izleyiciler, ikilinin birbirini sarıldığı anda büyük mutlu yaşadı. Twitter'a gündem olan sahne için "Sonunda oldu" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...