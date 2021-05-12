Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı

12.05.2021 09:13

Herkesi ekrana kilitleyen TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye, dün akşam yayınlanan bölümde uzun süre sonra karşısında gördüğü Naci'ye beklenmedik bir hamle yaptı. Günlerdir özlem çeken Safiye, Naci'yi görmesi üzerinde direkt olarak yanına giderek sarıldı. İkili arasında yaşanan romantik dakikalar ise sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 33. bölümüyle ekrana geldi. Esat ve Gülben arsında başlayan ilişki izleyicileri mutlu ederken Safiye ise yaptığıyla izleyicilere adeta sürpriz yaptı.

SAFİYE, NACİ'YE SARILDI

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci, Han'ın götürdüğü hastaneden kaçmayı başardı. Han ise Naci'nin her şeyi İnci'ye de anlatacağını düşünerek büyük üzüntü yaşadı. Naci ise uzun bir aradan sonra apartmana gelerek Safiye'nin karşısına çıktı. Naci'yi karşısında gören Safiye gözyaşlarına boğuldu ve hiç düşünmeden Naci'ye sarıldı.

Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı

HAN'DAN SAFİYE'YE OYUN

Han, uzun süredir kazan dairesinde sakladığı Naci'yi kimseden göstermeden apartmandan çıkarıp hastaneye götürmek istedi. Ancak Safiye'nin aşağı inmesiyle panikleyen Han, Naci'yi tekrardan kazan dairesine soktu. Safiye'nin sesini duyunca klarnetini çıkaran Naci, ikisinin şarkısını çalmaya başladı.

Uzun zamandır haber alamadığı Naci'nin klarnet sesini duyan Safiye ise büyük bir şok yaşadı. Ancak Han, Safiye'ye o sesi sadece sen duyuyorsun diyerek kriz geçirdiğini ima etti. Yaşadıklarından sonra delirmeye başladığını düşünen Safiye ise büyük bir yıkım yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı

Bir yandan başına bela olan Anıl'la uğraşan Han, İnci ile her şeyden uzaklaşmak için şehir dışında mini bir tatile çıktılar. Ancak Han'ın aklı ailesi ve yaşadıklarından dolayı oldukça karışıktı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Aylarca Safiye ve Naci'nin kavuşmasını bekleyen izleyiciler, ikilinin birbirini sarıldığı anda büyük mutlu yaşadı. Twitter'a gündem olan sahne için "Sonunda oldu" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı'nda izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı
Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı yine sevenlerini ekrana kilitledi! Safiye, Naci'ye sarıldı - Son Dakika Magazin


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