Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi

MATANZAS, 13 Eylül (Xinhua) -- Turizmi canlandırmaya çalışan Küba, Kovid nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazartesi günü 12. "Varadero Gurme" uluslararası mutfak sanatı festivalini tekrar düzenledi. Festival, başkent Havana'nın 100 kilometre uzağında bulunan ülkenin batısındaki Matanzas eyaletine bağlı sahil beldesi Varadero'da yapılıyor. Etkinlikte bir konuşma yapan Küba Başbakanı Manuel Marrero, daha fazla yabancı turistin Küba'ya gelmeye devam etmesi için yerel mutfağın yüksek standartlarını korumanın gerekli olduğunu söyledi. "Bu tür etkinlikler, adada turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor" diyen Marrero, "Bu festival, Küba'yı daha rekabetçi bir turizm merkezi haline getirmek için gerekli" diye ekledi. Küba, 2022 yılında yaklaşık 2,5 milyon yabancı turist ağırlamayı umuyor. Festival; İspanya, İtalya, Kanada ve Meksika başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan yaklaşık 350 sergi sahibi, şef, gıda uzmanı ve mutfak sanatları meraklısını biraraya getiriyor. Küba Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Eddy Fernandez, "Plajlarının yanı sıra Küba'nın yabancı turistlere sunabileceği seçkin yemekleri bulunuyor. Yerel mutfak sanatı, bu ülke mirasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Perşembe gününe kadar devam edecek fuarda yemek sunumları, söyleşiler ve konuk şeflerin vereceği ustalık dersleri yer alıyor.