Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi

13.09.2022 19:09
Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi

MATANZAS, 13 Eylül (Xinhua) -- Turizmi canlandırmaya çalışan Küba, Kovid nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazartesi günü 12. "Varadero Gurme" uluslararası mutfak sanatı festivalini tekrar düzenledi.

MATANZAS, 13 Eylül (Xinhua) -- Turizmi canlandırmaya çalışan Küba, Kovid nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazartesi günü 12. "Varadero Gurme" uluslararası mutfak sanatı festivalini tekrar düzenledi. Festival, başkent Havana'nın 100 kilometre uzağında bulunan ülkenin batısındaki Matanzas eyaletine bağlı sahil beldesi Varadero'da yapılıyor. Etkinlikte bir konuşma yapan Küba Başbakanı Manuel Marrero, daha fazla yabancı turistin Küba'ya gelmeye devam etmesi için yerel mutfağın yüksek standartlarını korumanın gerekli olduğunu söyledi. "Bu tür etkinlikler, adada turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor" diyen Marrero, "Bu festival, Küba'yı daha rekabetçi bir turizm merkezi haline getirmek için gerekli" diye ekledi. Küba, 2022 yılında yaklaşık 2,5 milyon yabancı turist ağırlamayı umuyor. Festival; İspanya, İtalya, Kanada ve Meksika başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan yaklaşık 350 sergi sahibi, şef, gıda uzmanı ve mutfak sanatları meraklısını biraraya getiriyor. Küba Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Eddy Fernandez, "Plajlarının yanı sıra Küba'nın yabancı turistlere sunabileceği seçkin yemekleri bulunuyor. Yerel mutfak sanatı, bu ülke mirasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Perşembe gününe kadar devam edecek fuarda yemek sunumları, söyleşiler ve konuk şeflerin vereceği ustalık dersleri yer alıyor.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Etiyopya'da Yeni Yıl Hazırlıklarına Artan Fiyatlar Gölge Düşürdü Etiyopya'da Yeni Yıl Hazırlıklarına Artan Fiyatlar Gölge Düşürdü
Kaynak: Xinhua

Eylül, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada gündem olan 'Sakarya' gafı!
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
17:03 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Sosyal konut projesinde emekliler ve gençlere yüzde 20'şer pay ayrıldı
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 19:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Küba, Turizmi Teşvik Etmek İçin Uluslararası Mutfak Sanatı Festivali Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement