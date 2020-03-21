Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti - Son Dakika

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Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti
6 saat önce
Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti İstanbul'da bulunan bir matbaada virüsten korunmak isteyen çalışanlar kendi kendilerini dezenfekte etti.
Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti
İSTANBUL - İstanbul'da bulunan bir matbaada virüsten korunmak isteyen çalışanlar kendi kendilerini dezenfekte etti.
Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini korumanın çeşitli yöntemlerini denemeye başladı. İstanbul'da bulunan bir matbaada çalışanlar kendilerini dezenfekte etti. Çalışanlar üzerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem almaya çalıştı. Çalışanların kendilerini dezenfekte ettiği o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin başka bir vatandaşın üzerine dezenfektan sıktığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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