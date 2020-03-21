Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti - Son Dakika

Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan bir matbaada virüsten korunmak isteyen çalışanlar kendi kendilerini dezenfekte etti.

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini korumanın çeşitli yöntemlerini denemeye başladı. İstanbul'da bulunan bir matbaada çalışanlar kendilerini dezenfekte etti. Çalışanlar üzerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem almaya çalıştı. Çalışanların kendilerini dezenfekte ettiği o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin başka bir vatandaşın üzerine dezenfektan sıktığı görülüyor.