Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

18.10.2020 17:24

Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı -İş yerine girerek silahını ateşledikten sonra polise teslim oldu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde matbaa ve reklam işleri yapan 32 yaşındaki şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

-İş yerine girerek silahını ateşledikten sonra polise teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde matbaa ve reklam işleri yapan 32 yaşındaki şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Taner Sokak üzerinde matbaa ve reklam işleri yapan bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. adlı şahıs, reklam ve matbaa işlerine gelen S.M. adlı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu dizinden yaralanarak kanlar içinde kalan Ahmet Y. iş yerinde oturduğu masasından yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Ahmet Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Y.'yi silahla yaralayan S.M. ise olay yerinden iki sokak ötede polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

Saldırı, Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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