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MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

21.02.2022 11:19

BEYLİKDÜZÜ ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi. Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı,

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi. Bu arada operasyon anı kameralara yansırken ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ
MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ
MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Beylikdüzü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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