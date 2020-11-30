Matbaacılar Sitesi'nin su sorunu çözüldü, 3 bin kişi rahat nefes aldı - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan ve 209 iş yerinin faaliyet gösterdiği Matbaacılar Sitesi'nin basınç düşüklüğü nedeniyle 3 yıldır yaşadığı su sorununu çözdü. Su basıncının 0.5 bardan 4 bara yükseltilmesi ile bölgede yaşayan ya da çalışan yaklaşık 3 bin kişi rahat bir nefes aldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde genellikle 2 ya da 3 katlı iş yerlerinin faaliyet gösterdiği Matbaacılar Sitesi esnafının 3 yıldır süren su sorununu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü çözdü.

Üst katlardaki yemekhane ve lavabolara su çıkmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan Matbaacılar Sitesi esnafı, ASKİ'nin su basıncını yükseltmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin su sorunu çözüldü

ASKİ Yenimahalle Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede 0.5 bar su basıncının olduğunu tespit ederek çalışma başlattı.

Bir hafta boyunca 7/24 çalışan ekipler, adalar içerisinde bulunan 16 vana dairesi ile 4 hidrant bağlantısını temizleyerek, sorunlu çalışan vanaları da değiştirdi. Ana iletim hattından çelik boruya P-110 boru ile hat aktarımı yapılırken, 0.5 bar olan mevcut basınç da 4 bara kadar yükseltildi.

Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerlerinin üst katlarına su akışının sağlandığı çalışmanın tamamlanmasıyla 209 iş yerinin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 3 bin kişilik nüfusun çalıştığı ya da yaşadığı bölgenin su sorunu çözülmüş oldu. - ANKARA