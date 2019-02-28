Matebook 14: Küçük, Hafif ve Güçlü!
43 dakika önce
MateBook 14, Huawei'nin Mobil Dünya Kongresinde tanıttığı ürünlerden bir tanesi oldu.
MateBook 14, Huawei
'nin Mobil Dünya Kongresinde tanıttığı ürünlerden bir tanesi oldu. Bu dizüstü bilgisayara sizler için yakından baktık.
MateBook 14 özellikleri
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:42 Kaynak: Youtube
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