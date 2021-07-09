MateBook ürünlerinde yaz kampanyası

Huawei, yaz kampanyası dahilinde, MateBook ürünlerinde çeşitli fırsatlarla tüketicileri dizüstü bilgisayar ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Huawei, yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor.

1 Temmuz - 15 Ağustos'ta devam edecek kampanya ile Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarından MateBook X Pro i7, MateBook X Pro i5, MateBook X, MateBook D15 i3 ve MateBook 13 R7 indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.