Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar - Son Dakika

Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar

6 saat önce

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde açılan uygulamalı matematik dersinde öğrenciler matematiği uygulamalı öğreniyor.

Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar, System.String[]

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde açılan uygulamalı matematik dersinde öğrenciler matematiği uygulamalı öğreniyor. Matematiği kalem yerine şişlerle örgü örerek öğrenen öğrenciler için matematik eğlenceli hale getirildi.

Çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, çocukların matematiği daha iyi anlayıp sevmeleri için ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, "Uygulamalı Matematik Dersi" sınıfını açtı. Her gün öğrenciler, kalem yerine yanlarında şiş ve yünleriyle matematik öğrenmek için kursun yolunu tutuyor.

İKİ DÜZ İKİ TERSLE MATEMATİK ÖĞRENİYORLAR

Öğrenciler, matematik öğretmeni Kübra Sayir'in kendilerine çizdiği şekilleri inceleyerek derse başlıyorlar. Daha sonra da Sayir'in anlattıkları doğrultuda iki ters iki düz yaparak rengarenk yünlerden örgü örüyorlar. Atılan her ilmekte çocuklar hem yeni şekiller oluşturuyorlar hem de el koordinasyonuyla becerilerini geliştiriyorlar. Etkinlik sonunda ortaya çıkan atkıyı ya kendileri kullanıyor ya da sevdiklerine hediye ediyorlar. Öğrenme aracı olarak kullanılan örgü örmek, gençlerin zihinsel ve bedensel sağlığına da çok fayda sağlıyor.

Matematiğin dört işlemden ibaret olmadığını söyleyen Sayir, "Örme işlemi de bir çeşit matematiktir. Örneğin elimizde iki yüzü düzgün olan kağıdın bir ucunu 180 derece çevirip katladığımızda yeni şekiller oluşturuyoruz. Öğrencilerle bu şeklin özelliklerini inceliyoruz ve farklı yüzlerini de görüyoruz. Matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını; sayıların dışında başka şekillerin de olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Örgü yaparak geometrik şekilleri anlamlandırıyoruz. Örgüyle birlikte çalışmalar belleklerde kalıcı hale geliyor" dedi.

ÖRGÜ ÖREREK MATEMATİK ÖĞRENMEK ÇEVREDEKİLERİ ŞAŞIRTIYOR

Uygulamalı matematik dersi eğlenceli olsa da öğrenciler, farklı deneyimler yaşadıklarını belirtiyor. Beyza Temizoğlu "Evde de örmeye devam ediyorum. Soranlara matematik çalışıyorum diyorum benimle dalga geçiyorlar. Çevremdekiler beni anlamıyor" derken Belinay Kesik de "Örgünün matematikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunda da matematikte de bir düzen var. Ördüğümüz atkılarımız hep yanımızda olacak ve matematiği de her zaman hazırlayacağız" diye konuştu.

Rümeysa Dolaşan ise şunları söyledi: "Okullarda böyle bir şey görme şansımız zor oluyor. Bize çok faydası oluyor. Arkadaşlarımıza anlattık onlar da çok şaşırdılar."

Çevresindekilerin kendisini garip karşıladığını belirten Beyza Temizoğlu "Evde de örmeye devam ediyorum. Soranlara matematik çalışıyorum diyorum benimle dalga geçiyorlar" dedi.


Bağcılar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı
Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı Personel alımı duyurusu, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturdu Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]