Son Dakika Haberleri: Matematik dehası Burak Tozkoparan!
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Matematik dehası Burak Tozkoparan!

18 dakika önce

Burak Tozkoparan, çok yakında başrolünde yer aldığı TRT 1'de yayınlanan 'Tek Yürek' dizisiyle ekranlarda olacak.

Matematik dehası Burak Tozkoparan!, System.String[]

Kırgın Çiçekler'in başarısının ardından iki sene boyunca kendisine gelen senaryo tekliflerini değerlendiren ve her şeyi ince eleyip sık dokuyan Tozkoparan, nihayet kararını verdi. Tozkoparan'ın yeni bir dizide rol alacağının duyulması sosyal medyada heyecan yarattı.

Orta Doğu'da da hayranları bulunan oyuncu, kısa süre içinde dizi tahminlerini içeren binlerce mesaj aldı. Son olarak '4X4' adlı müzik grubuyla 'Belki' adlı bir albüm çıkaran Burak Tozkoparan; sevilen dizide zengin, popüler, tutkunu olduğu işte çok başarılı, matematik dehası bir genci canlandırıyor. Buz hokeyi takımının kaptanı 'Cem' karakteriyle tüm hünerlerini sergileyecek olan Tozkoparan'ın sürprizlerle dolu rolü çok konuşulacak.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:10 Kaynak: Bültenler
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