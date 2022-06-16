Matematik dersini, artırılmış gerçeklik cihazlarıyla sanal ortama taşıyarak yeni bir öğretim sistemi geliştirdiler

ERZURUM Erzurum'da lise öğrencileri yaptıkları yazılım ile matematik dersini dijital ortama taşıdı. Matematik dersinin konularından olan mutlak değer konusunu artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla sanal ortama taşıyan öğrenciler yeni bir öğretim sistemi geliştirdiler.

Erzurum Narman Anadolu Lisesi öğrencileri Bengünur Özbek, Serra İklim İnan, Buğra Yaman ve öğretmenleri Vildan Karahan ile beraber matematiği dijitale aktarıp daha eğlenceli hale getirdi. Öğrenciler, son zamanların gözde konusu olan metaverse ve artırılmış gerçeklik cihazlarla matematik dersinin konusu olan mutlak değer konusunu birleştirdi. Yaptıkları yazılım ile mutlak değer konusunu artırılmış gerçeklik cihazlarına aktaran öğrencilerin projesi ilgi odağı oldu. öte yandan proje, 53. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204 A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Erzurum bölgeden davet edilen 8 projeden biri oldu.

Proje hakkında bilgilendirme yapan Narman Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bengünur Özbek, "Matematik öğretiminde artırılmış gerçekliği kullanarak öğrencilerin matematiğe karşı olan ilgisini ve dikkatini çekmek istedik ve biz de 9. sınıf mutlak değer konusunu ele aldık. Çünkü bu konu biraz daha soyut ve anlaşılması zor bir konu. Cospase diye bir uygulama var. Oradan kodlamalarla bir tane sahne tasarladık. Oradan mutlak değerle ilgili bilgiler yerleştirdik. Öğretmen anlatıyor. Bu şekilde sınıf ortamını sanal ortama taşımak istedik. Artırılmış gerçeklik olanı gerçek hayat ortamına aktarmak istedik. Bunu telefondan gerçek hayat ortamına aktarabiliyoruz. Yani yaptığımız sahneleri gerçek hayat ortamında görebiliyoruz. Yazılımı kendimize ait olan bir artırılmış gerçeklik üzerinden mutlak değer konusunu sanal ortama taşıdık" şeklinde konuştu.

Narman Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Vildan Karahan, "Projemiz bir uygulama üzerinden yazılımı kendimize ait olan bir artırılmış gerçeklik üzerinden mutlak değer konusunu sanal ortama taşıyarak yeni bir öğretim sistemi geliştirmeye çalıştık. İki öğrenciyle çalıştık. Öğrencilerimizin ikisi de yazılımda görevlilerdi. Yaklaşık Kasım ayından beri proje üzerinde çalışıyoruz. 53. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu liseler arası öğrenci yarışmasında sergisine seçildik. Orada başarıyla temsil ettik. Milli Eğitim Bakanımızın da yine bahsetmesiyle birlikte projemizin gerçekten doğru bir kararda olduğunu gördük. Umarız projemiz Milli Eğitim Bakanlığına da ulaşır ve orada da değerlendirme görür" diye konuştu.