Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Fatih Mahallesi 4933 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan İsmail Erginbaş'tan (43) haber alamayan okul yönetimi, durumu ailesine bildirdi.
Eve gelen yakınları, matematik öğretmeni Erginbaş'ı yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Erginbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Erginbaş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:54 - Kaynak: AA
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