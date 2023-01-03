Sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çamlaraltı Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli'de sağlık problemleri bulunan 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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