Denizli'de sağlık problemleri bulunan 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Denizli'de sağlık problemleri bulunan 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu

03.01.2023 11:46

Denizli'de bilim ve sanat merkezinde görevli 35 yaşındaki matematik öğretmeni Özge Duru, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Sağlık problemleri olduğu öğrenilen Duru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bilim ve sanat merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti. Çalan kapının açılmamasının ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güvenlik önlemleri alan ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Öğretmenin cenazesi, evde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni kadın, evinde ölü bulundu

SAĞLIK PROBLEMLERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Matematik öğretmeni kadın, evinde ölü bulundu
Matematik öğretmeni kadın, evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Çamlaraltı Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sağlık problemleri bulunan 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de sağlık problemleri bulunan 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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