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Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! - Son Dakika

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!

22.12.2021 22:13

Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü ardından boğazını sıktı. Öğrencinin 10 gün iş göremez raporu aldığı dayak ise kameralara yansıdı. Diğer öğretmenlerin engellediği dayak sonrası öğretmen Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

ÖĞRENCİYİ DİĞER ÖĞRETMENLER KURTARDI

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada

BABA ÖĞRETMEN HAKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖĞRENCİ 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., "Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, "İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

ÖĞRETMEN ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.

İşte öğretmenin öğrencisini darbettiği o anlar:

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!

Cumhuriyet, Öğretmen, Aksaray, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! - Son Dakika


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