Matematik öğretmeninden Rashford'a ırkçı saldırı! Sosyal medya İngiliz yıldız için ayağa kalktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu. Rashford, kendisine bir matematik öğretmeninin 'maymun' emojisi yolladığını sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. İngiliz futbolcu, "Böyle adamlar çocuk eğitiyor. Bunu bırakanın bir matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı" dedi.

Twitter hesabından aldığı ırkçı mesajları paylaşan Rashford, takımının UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu 11-10 sonuçlanan penaltı atışlarıyla Villarreal'e kaptırdıktan sonra yaşadığı üzüntünün katlandığını belirtti. Rashford sosyal medya üzerinden 70'ten fazla ırkçı hakarete uğradığını belirterek, "Özel mesaj kutumda maymun ifadesi bırakan istismarcılardan birinin matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı. Bu adam çocukları eğitiyor! Ve hiçbir sonuç olmayacağını bildiği için özgürce ırkçı tacizde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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